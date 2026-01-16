Во Владивостоке вспыхнул пожар в бизнес-центре

В соцсетях разошлись кадры, на которых видно, что из здания бизнес-центра «Игнат» идет дым.
«Сегодня в 10.33 (03.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. По словам администрации бизнес центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек», — говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится проливка места пожара.
Всего в тушении задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава.