Новые будоражащие подробности по пожару в БЦ «Игнат» во Владивостоке

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 10:33. Уже через девять минут первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия. Как уточнили в ведомстве, очаг возгорания находился в ресторане на первом этаже здания — загорелась кухня, быстро распространился густой дым.