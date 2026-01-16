Новые будоражащие подробности по пожару в БЦ «Игнат» во Владивостоке

Во Владивостоке утром 16 января произошёл пожар в бизнес-центре «Игнат» на проспекте Красного Знамени. Новые будоражащие подробности по возгоранию публикуют очевидцы с места события.
В соцсетях появились кадры драматичного спасения, когда пожарные вывели человека с горящего балкона, где он оказался отрезан дымом и огнём.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 10:33. Уже через девять минут первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия. Как уточнили в ведомстве, очаг возгорания находился в ресторане на первом этаже здания — загорелась кухня, быстро распространился густой дым.
По данным администрации бизнес-центра, ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. На момент начала тушения наблюдалось сильное задымление, что создавало угрозу для людей внутри.
Открытое горение было ликвидировано на площади около 30 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.
В ликвидации пожара задействованы пять единиц техники и 19 сотрудников МЧС России. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.