Кухня ресторана загорелась в БЦ во Владивостоке, люди спасались от огня на балконе

Во Владивостоке загорелся бизнес-центр «Игнат». Пожар вспыхнул на верхних этажах офисного здания. Люди спасались от пожара на балконе, пока над высоткой клубился густой чёрный дым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Во Владивостоке горит бизнес-центр. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье.

По предварительным данным, несколько человек прятались от дыма и пламени на балконах здания. Открытый огонь на кухне ресторана на площади 30 квадратных метров уже ликвидирован, до приезда пожарных из здания эвакуировались 57 человек, сообщает пресс-служба МЧС. К этому часу информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и площадь возгорания уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, как в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре в медицинские учреждения доставили 18 пострадавших. Взрыв произошёл в учебном центре МВД 15 января во время занятий.

