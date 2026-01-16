Кухня ресторана загорелась в БЦ во Владивостоке, люди спасались от огня на балконе

Во Владивостоке горит бизнес-центр. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье.
По предварительным данным, несколько человек прятались от дыма и пламени на балконах здания. Открытый огонь на кухне ресторана на площади 30 квадратных метров уже ликвидирован, до приезда пожарных из здания эвакуировались 57 человек, сообщает пресс-служба МЧС. К этому часу информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и площадь возгорания уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, как в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре в медицинские учреждения доставили 18 пострадавших. Взрыв произошёл в учебном центре МВД 15 января во время занятий.
