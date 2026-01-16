Посол ответил, есть ли у России планы на Гренландию как у Трампа

Барабин опроверг слова Трампа.
Россия не предъявляет территориальных претензий к Гренландии. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что в случае, если Америка «не возьмет» Гренландию, это сделают Россия или Китай.
«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сказал Барбин в интервью ТАСС. Дипломат напомнил, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен 14 января в Вашингтоне также заявлял: ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.
Барбин при этом отметил, что страны НАТО, включая Данию, продолжают использовать тему «российской» и «китайской» угрозы для усиления военного присутствия в Арктике. По его словам, втягивание НАТО в регион, в том числе на Гренландию, ведет к росту напряженности и ослаблению безопасности.
14 января в Вашингтоне прошли переговоры министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Расмуссен позже сообщил, что Дании не удалось переубедить США отказаться от идеи присоединения Гренландии.
Дональд Трамп не раз заявлял о желании включить остров в состав США. В свой первый президентский срок он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности ее аннексии, вновь заявив, что Гренландия в итоге должна «стать американской». Гренландия имеет статус автономии в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Вашингтон обязался оборонять остров от возможной агрессии.