Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол ответил, есть ли у России планы на Гренландию как у Трампа

Россия не предъявляет территориальных претензий к Гренландии. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что в случае, если Америка «не возьмет» Гренландию, это сделают Россия или Китай.

Барабин опроверг слова Трампа.

Россия не предъявляет территориальных претензий к Гренландии. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что в случае, если Америка «не возьмет» Гренландию, это сделают Россия или Китай.

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сказал Барбин в интервью ТАСС. Дипломат напомнил, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен 14 января в Вашингтоне также заявлял: ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.

Барбин при этом отметил, что страны НАТО, включая Данию, продолжают использовать тему «российской» и «китайской» угрозы для усиления военного присутствия в Арктике. По его словам, втягивание НАТО в регион, в том числе на Гренландию, ведет к росту напряженности и ослаблению безопасности.

14 января в Вашингтоне прошли переговоры министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Расмуссен позже сообщил, что Дании не удалось переубедить США отказаться от идеи присоединения Гренландии.

Дональд Трамп не раз заявлял о желании включить остров в состав США. В свой первый президентский срок он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности ее аннексии, вновь заявив, что Гренландия в итоге должна «стать американской». Гренландия имеет статус автономии в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Вашингтон обязался оборонять остров от возможной агрессии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше