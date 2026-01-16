Посол ответил, есть ли у России планы на Гренландию как у Трампа

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сказал Барбин в интервью ТАСС. Дипломат напомнил, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен 14 января в Вашингтоне также заявлял: ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.