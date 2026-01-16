Бизнес-центр загорелся во Владивостоке, дым окутал все изнутри

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре.
Во Владивостоке загорелся бизнес-центр на проспекте Красного Знамени. На месте работает МЧС.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в бизнес-центре во Владивостоке», — сообщили в представители МЧС Приморского края в MAX. Там же отметили, что пожарные прибыли на место спустя 9 минут после первых сообщений о возгорании.
По словам представителей МЧС, еще до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Еще один был выведен пожарными при помощи спасательного устройства.
«На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана наблюдалось сильное задымление», — сообщили в пресс-службе ведомства. Открытое пламя на площади порядка 30 квадратных метров ликвидировано, в настоящее время пожарные выполняют проливку очага возгорания.
По данным Newsvl.ru, пожар начался в кафе корейской кухни на первом этаже здания. Однако дым шел и от верхних этажей здания, предположительно, распространяемый по вентиляции.
Там же отметили, что дым окутал весь торговый центр изнутри. Из-за него несколько людей не смогли эвакуироваться с восьмого этажа здания. Они вышли на балкон в шапках и куртках и ждали окончания работы пожарных.