Во Владивостоке в бизнес-центре произошел пожар

Главное управление МЧС по Приморскому краю сообщает о ликвидации пожара в бизнес-центре «Игнат», расположенном во Владивостоке. Из здания были эвакуированы 57 человек.
В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, демонстрирующие задымление, происходящее из здания бизнес-центра «Игнат».
Согласно информации, полученной в 10:33 (03:33 мск), возгорание произошло в ресторане, расположенном на первом этаже здания, находящегося на проспекте Красного Знамени. Оперативные службы МЧС быстро среагировали на вызов и прибыли на место происшествия через девять минут. По информации от администрации бизнес-центра, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кухонное помещение ресторана, наблюдается сильное задымление. Открытое горение было ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, и в настоящее время осуществляется проливка для предотвращения повторного возгорания.
В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 сотрудников личного состава.
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре после взрыва в учебном центре МВД госпитализировали 18 человек.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.