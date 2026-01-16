Во Владивостоке в бизнес-центре произошел пожар

Согласно информации, полученной в 10:33 (03:33 мск), возгорание произошло в ресторане, расположенном на первом этаже здания, находящегося на проспекте Красного Знамени. Оперативные службы МЧС быстро среагировали на вызов и прибыли на место происшествия через девять минут. По информации от администрации бизнес-центра, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек.