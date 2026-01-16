В Коми после взрыва госпитализированы 18 человек, девять из них — в тяжелом состоянии: что известно об инциденте

В Коми 15 января произошло ЧП. В результате взрыва светошумовой гранаты получили травмы 18 человек. Инцидент случился в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Подробностями ЧП поделился помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с журналистами.
Он сообщил, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время Минздрав организовал телемедицинские консультации с врачами федеральных медицинских центров. Некоторые пострадавшие могут быть перевезены из региональных медучреждений.
«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», — оповестил Алексей Кузнецов.
Помощник главы Минздрава отметил, что пострадавшие получают помощь в полном объеме. По его данным, Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медицинской помощи всем нуждающимся.
Власти также сообщили, что сыктывкарский центр профподготовки МВД продолжит работать в привычном режиме. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.
Как оповестили в Следственном комитете России, по факту ЧП уже возбудили уголовное дело. Власти подтвердили, что взрыв в Центре профессиональной подготовки МВД РФ произвели при помощи светошумовой гранаты. После инцидента в здании зафиксировали густое задымление. На место прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров.
Однако на этом происшествия не закончились. Ночью 16 января ЧП случилось в Москве. В центре столицы между группой граждан произошел конфликт. В результате стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека. По делу задержаны шестеро виновных. Всех пострадавших доставили в больницу.
Мрачный инцидент зафиксировали и в Ливии. Власти обнаружили тела 21 человека. Как оказалось, найдено массовое захоронение мигрантов. Службы безопасности нашли тела в районе города Бенгази. Территория с обнаруженным массовым захоронением принадлежит контрабандистам и торговцам людьми.