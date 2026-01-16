Экс-замминистра труда Скляр перед смертью пытался сдать в аренду роскошный особняк

Напомним, Алексея Скляра нашли мёртвым 15 января у порога этого дома. Рядом лежало ружьё. Перед смертью он жаловался на конфликты с женой. Ранее развод с первой супругой обошёлся ему в многомиллионные выплаты. Новую избранницу, младше его на 17 лет, он назначил гендиректором компании. Родственники женщины утверждают, что Скляр часто её избивал. Также ходили слухи о его долгах и проблемах со спиртным.