Экс-замминистра труда Скляр перед смертью пытался сдать в аренду роскошный особняк

Бывший заместитель министра труда Алексей Скляр перед смертью пытался сдать в аренду свой особняк в Новой Москве за 130 тысяч рублей в месяц. Причиной стала острая нехватка денег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дом в поселении Филимонковское он купил в 2023 году — вскоре после свадьбы с 33-летней Алиной, бывшей коллегой. Супруги сразу въехали в двухэтажный коттедж.

Пара запустила IT-компанию в 2024 году, но бизнес не принёс дохода. Сначала они попытались продать дом за 31 млн рублей, но покупателей не нашлось. Тогда и решили сдавать его в аренду.

Напомним, Алексея Скляра нашли мёртвым 15 января у порога этого дома. Рядом лежало ружьё. Перед смертью он жаловался на конфликты с женой. Ранее развод с первой супругой обошёлся ему в многомиллионные выплаты. Новую избранницу, младше его на 17 лет, он назначил гендиректором компании. Родственники женщины утверждают, что Скляр часто её избивал. Также ходили слухи о его долгах и проблемах со спиртным.

