Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе российского посольства в Пекине, Чжухайским суд приговорил жительницу Хабаровска Марину Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотиков. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.