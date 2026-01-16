На Камчатке, где снег похоронил заживо людей, ввели режим ЧС

На Камчатке всего за сутки выпало 50 мм снежных осадков, это примерно половина месячной нормы. Непогода привела к жертвам. В Петропавловске-Камчатском погибли два мужчины из ‑за схода снега с крыш: 60‑летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях по дороге с работы и еще один мужчина в частном секторе.