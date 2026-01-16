На Камчатке, где снег похоронил заживо людей, ввели режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском продолжают ликвидацию последствий мощных снегопадов.
В Петропавловске-Камчатском после гибели двух людей под снежными завалами ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.
«Внесены изменения в Постановление администрации города № 5 от вчерашнего числа о признании обстановки в границах Петропавловск-Камчатского городского округа чрезвычайной ситуацией», — заявил Беляев в telegram-канале. Отмечается, что режим ЧС введен с 16 января. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации города.
Несмотря на прекращение осадков, обстановка в краевом центре остается сложной: последствия серии мощных циклонов будут устранять еще несколько дней. Из-за большого объема снега расчистка дорог идет постепенно — проезд обеспечен по основным магистралям, но на ряде участков сохраняются заужения. Глава отметил, что делается все возможное, чтобы пассажирское сообщение было полностью восстановлено.
Сохраняется опасность схода лавин, а также снега и льда с крыш. Жителей просят соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра. Снегоуборочной технике мешает брошенный автотранспорт. Горожан призывают оставлять контактные телефоны под лобовыми стеклами и оперативно убирать автомобили по требованию дорожников. Власти подчеркивают, что справиться с последствиями стихии возможно только при взаимной ответственности и поддержке.
На Камчатке всего за сутки выпало 50 мм снежных осадков, это примерно половина месячной нормы. Непогода привела к жертвам. В Петропавловске-Камчатском погибли два мужчины из ‑за схода снега с крыш: 60‑летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях по дороге с работы и еще один мужчина в частном секторе.