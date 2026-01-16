Гражданку Нигерии спасли из сексуального рабства в Подмосковье

Когда Луиза решилась, волонтеры вызвали ее к себе как клиенты, после чего отправили в квартиру, где «хозяйка» ее не нашла бы. Так как документов у нее не было, ей пришлось обратиться в посольство. Позже она получила все необходимые бумаги и вернулась домой.