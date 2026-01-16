Гражданку Нигерии спасли из сексуального рабства в Подмосковье

В Московской области женщина удерживала гражданку Нигерии в сексуальном рабстве. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
В РФ девушка по имели Луиза попала в 2024 году, когда ей было 17 лет. «Хозяйка», являющаяся также гражданкой Нигерии, якобы обещала, что вместе с другими иностранками она отработает перелет и визу и будет свободна.
Она забрала у девушки документы и сказала обслуживать клиентов. Все деньги от интим-встреч она забирала себе. За два года долг девушек не уменьшился. При этом Луиза немного говорила на английском и не знала русского языка.
Один из клиентов дал иностранке номер волонтеров, но она еще несколько месяцев не решалась на побег, так как «хозяйка» угрожала ей и ее семье магией вуду.
Когда Луиза решилась, волонтеры вызвали ее к себе как клиенты, после чего отправили в квартиру, где «хозяйка» ее не нашла бы. Так как документов у нее не было, ей пришлось обратиться в посольство. Позже она получила все необходимые бумаги и вернулась домой.
По данным издания, еще как минимум две девушки находятся в сексуальном рабстве.
