Международный рейс остановился в степи: МЧС эвакуировало пассажиров

МЧС оперативно эвакуировало граждан Казахстана и Узбекистана с трассы в Актюбинской области, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на 1094-м километре автодороги «Гр.РФ-Актобе-Кызылорда-Алматы-гр. КНР», в Иргизский районе Актюбинской области, произошла поломка пассажирского автобуса следовавшего по маршруту «Москва-Ташкент» и требуется помощь спасателей.

На место оперативно выдвинулись силы и средства МЧС. Из технически неисправного автобуса были эвакуированы и доставлены в кемпинг «Кочевник» с. Калыбай, 13 человек, в том числе 4 ребенка.

Среди пассажиров находились 2 гражданина Казахстана и 11 гражданин Узбекистана.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.