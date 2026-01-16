Международный рейс остановился в степи: МЧС эвакуировало пассажиров

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на 1094-м километре автодороги «Гр.РФ-Актобе-Кызылорда-Алматы-гр. КНР», в Иргизский районе Актюбинской области, произошла поломка пассажирского автобуса следовавшего по маршруту «Москва-Ташкент» и требуется помощь спасателей.
На место оперативно выдвинулись силы и средства МЧС. Из технически неисправного автобуса были эвакуированы и доставлены в кемпинг «Кочевник» с. Калыбай, 13 человек, в том числе 4 ребенка.
Среди пассажиров находились 2 гражданина Казахстана и 11 гражданин Узбекистана.
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.