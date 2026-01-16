Пожарные ликвидировали пожар в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке

Пожар в бизнес-центре «Игнат» на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, начавшийся утром 16 января, локализован в помещении ресторана на первом этаже, огонь потушен на площади около 30 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Сегодня, 16 января, в 10:33 в пожарно-спасательную службу поступил звонок о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра «Игнат» на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. По данным регионального управления МЧС России, к прибытию расчётов 57 человек покинули здание самостоятельно, ещё один мужчина на девятом этаже ожидал помощи на балконе, поскольку, по сообщениям очевидцев, эвакуационную лестницу заполнил дым. Мужчину вывели на улицу с использованием спасательного устройства.
К 11:00 к тушению пожара привлекли 19 сотрудников МЧС России и пять единиц специализированной техники, которые ликвидировали открытое горение в зале ресторана на площади 30 квадратных метров. После локализации очага пожарные продолжают разбор и проливку конструкций внутри помещения, чтобы выявить и устранить возможные скрытые тлеющие участки и окончательно снять риск повторного возгорания.
На первом этаже бизнес-центра «Игнат» размещаются два предприятия общественного питания: ресторан корейской кухни и кофейня. Очаг возгорания находился именно в ресторанном помещении.