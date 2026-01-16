Пожарные ликвидировали пожар в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке

Сегодня, 16 января, в 10:33 в пожарно-спасательную службу поступил звонок о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра «Игнат» на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. По данным регионального управления МЧС России, к прибытию расчётов 57 человек покинули здание самостоятельно, ещё один мужчина на девятом этаже ожидал помощи на балконе, поскольку, по сообщениям очевидцев, эвакуационную лестницу заполнил дым. Мужчину вывели на улицу с использованием спасательного устройства.