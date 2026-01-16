Из-за короткого замыкания на пожаре пострадал житель Ольхонского района

В деревне Таловка Ольхонского района произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в жилом доме на улице Перхановской, где всего две квартиры, загорелась одна из них.
— 64-летний хозяин квартиры, инвалид-колясочник, проснулся от запаха гари и позвал на помощь жену, которая была в соседней комнате, — уточнили в ведомстве.
Женщина увидела, что бойлер, установленный на кухне весь в огне. За помощью хозяйка побежала к соседям. Они эвакуировали мужчину на улицу и снегом потушили пламя на четырех квадратах. Пострадавшего с ожогами ног и предплечья доставили в районную больницу.
