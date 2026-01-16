Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за короткого замыкания на пожаре пострадал житель Ольхонского района

64-летний инвалид-колясочник получил ожоги ног и предплечья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Таловка Ольхонского района произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в жилом доме на улице Перхановской, где всего две квартиры, загорелась одна из них.

— 64-летний хозяин квартиры, инвалид-колясочник, проснулся от запаха гари и позвал на помощь жену, которая была в соседней комнате, — уточнили в ведомстве.

Женщина увидела, что бойлер, установленный на кухне весь в огне. За помощью хозяйка побежала к соседям. Они эвакуировали мужчину на улицу и снегом потушили пламя на четырех квадратах. Пострадавшего с ожогами ног и предплечья доставили в районную больницу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что СК РФ выявляет новые преступления ангарского маньяка Попкова.