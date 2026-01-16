Из-за короткого замыкания на пожаре пострадал житель Ольхонского района

Женщина увидела, что бойлер, установленный на кухне весь в огне. За помощью хозяйка побежала к соседям. Они эвакуировали мужчину на улицу и снегом потушили пламя на четырех квадратах. Пострадавшего с ожогами ног и предплечья доставили в районную больницу.