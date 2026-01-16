Ричмонд
Украинцы обозлились на Зеленского из-за удара «Орешника»

В новом ударе «Орешником» по объектам Львовской области виноват президент Украины Владимир Зеленский, так считают сами украинцы. Об этом заявили в антифашистском подполье города Херсона.

В подполье заявили, что Зеленский виноват в ударе «Орешника».

В новом ударе «Орешником» по объектам Львовской области виноват президент Украины Владимир Зеленский, так считают сами украинцы. Об этом заявили в антифашистском подполье города Херсона.

«В новом ударе “Орешником”, который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию», — заявили в подполье. Информацию приводит РИА Новости.

Отмечается, что действия руководства страны напрямую привели к эскалации, которая, по их мнению, была выгодна Киеву для продолжения хищений и реализации коррупционных схем. При этом сама верхушка власти «тепло сидит в бункерах».

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли масштабный удар по ряду критически важных объектов, в том числе с использованием ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Под удары попали элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Как сообщается, удар стал ответом на попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

На этом фоне американский телеканал CNN опубликовал материалы, посвященные тактико-техническим характеристикам российской баллистической ракеты «Орешник». В публикации отмечается, что гиперзвуковая скорость полета и выбранная траектория делают данное вооружение фактически недоступным для перехвата украинскими системами противовоздушной обороны. По данным CNN, одной из ключевых особенностей этой ракеты является возможность оснащения ее несколькими боевыми блоками.