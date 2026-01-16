Ричмонд
Двое детей и один взрослый пострадали при пожаре в заблокированном снегом доме на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в частном жилом доме пострадали три человека, включая двух детей. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Источник: Life.ru

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Пятилетних мальчика и девочку с отравлением угарным газом госпитализировали в краевую детскую больницу в состоянии средней тяжести. Взрослый мужчина находится в терапевтическом отделении стационара с отравлением угарным газом.

Возгорание произошло в микрорайоне Копай — пригородной зоне, где преобладает частная застройка. Существенным фактором, осложнившим ликвидацию пожара, стали погодные условия. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, пожарная техника не смогла подъехать к дому из-за снега, сотрудникам МЧС пришлось тянуть рукавную линию.

Ранее в Петропавловске-Камчатском под сошедшей с крыши снежной массой нашли тело мужчины, который в момент ЧП находился возле дома. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев резко раскритиковал работу управляющих организаций. Он заявил, что преступное бездействие УК, сотрудники которой не убирают снег и наледь с крыш и козырьков, привело к гибели. Позднее в городе ввели режим ЧС после гибели второго человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

