Двое детей и один взрослый пострадали при пожаре в заблокированном снегом доме на Камчатке

Ранее в Петропавловске-Камчатском под сошедшей с крыши снежной массой нашли тело мужчины, который в момент ЧП находился возле дома. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев резко раскритиковал работу управляющих организаций. Он заявил, что преступное бездействие УК, сотрудники которой не убирают снег и наледь с крыш и козырьков, привело к гибели. Позднее в городе ввели режим ЧС после гибели второго человека.