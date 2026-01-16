Yonhap: из-за пожара на окраине Сеула эвакуировали 47 человек

Агентство Yonhap поясняет, что деревня состоит из самодельных ветхих построек, в которых часто встречаются проблемы с проводкой и пожарной безопасностью. «Район считается последними известными трущобами Каннама и ожидает реновации», — отмечает агентство. Река Ханган делит Сеул на две крупные части: Каннам (к югу от реки) и Канбук (к северу от нее).