В Уссурийске мужчина из машины расстрелял собаку и планировал ее съесть

В Приморье полиция завела уголовное дело по факту жестокости к животному. В Уссурийске на улице Казачьей неизвестный из проезжающей машины «Ниссан Ноут» расстрелял собаку, после чего выбросил ее тело. Видеозапись зверского убийства, появившаяся в социальных сетях, вызвала бурю возмущения у горожан. Позже с заявлением в полицию обратился и хозяин погибшего питомца. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель села Воздвиженки. На допросе он цинично заявил, что застрелил собаку для того, чтобы впоследствии употребить ее мясо в пищу. У него была изъята пневматическая винтовка, из которой был произведен выстрел.
Теперь мужчине грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальный срок по этой статье — до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.