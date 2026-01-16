В Уссурийске мужчина из машины расстрелял собаку и планировал ее съесть

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель села Воздвиженки. На допросе он цинично заявил, что застрелил собаку для того, чтобы впоследствии употребить ее мясо в пищу. У него была изъята пневматическая винтовка, из которой был произведен выстрел.