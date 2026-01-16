Приговоренную в КНР к смертной казни россиянку передали на родину

Российскую гражданку Марину Лопатину, которую в 2011 году в Китае приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали РФ для отбывания наказания. Об этом сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В 2011 году Чжухайским суд приговорил 38-летнюю жительницу Хабаровска Марину Лопатину к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотиков. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.
Позже россиянке сначала смягчили наказание до пожизненного заключения, а потом — до 25 лет тюрьмы. Она дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания в России, также в деле имеется согласие обоих стран о передаче и приеме осужденной.
Суд в РФ признал приговор китайской инстанции и уже в рамках отечественного уголовного законодательства счел Лопатину осужденной по старой статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Ей назначили 12 лет колонии общего режима, из которых женщине осталось отбыть 6,5 года тюрьмы.
Осужденная уже вернулась в Россию. Ее поместили в исправительную колонию общего режима, сказано в статье.
