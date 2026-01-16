Тюменка угрожала уйти из жизни при детях, а потом избила полицейскую

Нетрезвую женщину заковали в наручники и задержали.
Жительница Тюмени так хотела помириться с мужем, что в нетрезвом состоянии написала мужчине, что собирается уйти из жизни, при этом в квартире с ней находились малолетние дети. План не удался: супруг вызвал на место полицию, а когда правоохранители приехали, тюменка напала на одну из них. Информация содержится в судебном акте по делу, имеющемся в распоряжении URA.RU.
«В дежурную часть поступило сообщение, что женщина угрожает мужу уйти из жизни. При этом в квартире с ней находятся малолетние дети. На место, в числе прочих, выехала инспектор по делам несовершеннолетних. Как оказалось, нетрезвая тюменка высказала угрозу специально для того, чтобы вызвать чувство жалости и помириться с мужем. А в процессе разбирательства она напала на сотрудницу полиции», — следует из материалов дела.
Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних на месте оценила ситуацию, и попросила мужчину одеть детей и увести их из жилья, где бушевала нетрезвая мать. Женщина, в свою очередь, начала кричать что представительница власти лезет не в свое дело. После этого она сначала показала полицейской неприличный жест с использованием среднего пальца, а затем ударила ее в кулаком по носу.
После акта агрессии женщину заковали в наручники и задержали. На нее возбудили уголовное дело и предали суду. Тюменку приговорили к году условного лишения свободы.
