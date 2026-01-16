Тюменка угрожала уйти из жизни при детях, а потом избила полицейскую

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних на месте оценила ситуацию, и попросила мужчину одеть детей и увести их из жилья, где бушевала нетрезвая мать. Женщина, в свою очередь, начала кричать что представительница власти лезет не в свое дело. После этого она сначала показала полицейской неприличный жест с использованием среднего пальца, а затем ударила ее в кулаком по носу.