В США опознали останки юноши, таинственно исчезнувшего 60 лет назад

В США удалось установить личность молодого человека, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах в 1965 году. Как сообщает телеканал KTLA, речь идет о Рональде Джозефе Коуле, который пропал в мае того года, однако официальное заявление о его исчезновении было подано лишь спустя 18 лет.
По данным офиса шерифа, Коул исчез из дома родственников в городе Филмор, куда он приехал из Сан-Диего в поисках работы и временного жилья. Следствие с самого начала исходило из версии насильственной смерти, а основным подозреваемым считался сводный брат юноши. Тем не менее на протяжении десятилетий правоохранительным органам не удавалось обнаружить ни вещественных доказательств, ни место преступления, ни тело пропавшего.
Существенный прогресс в деле был достигнут только в 2024 году после повторного изучения человеческих останков, найденных в штате Иллинойс еще в октябре 1966 года, среди которых оказался череп с огнестрельным повреждением. Следователи смогли установить личность погибшего и подтвердить, что обнаруженные останки принадлежат Коулу.
При этом до сих пор остается неясным, каким образом его тело оказалось за три тысячи километров от места исчезновения, а расследование убийства, которому уже около 60 лет, продолжается.
Ранее в Свердловской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло более десяти лет назад. В совершении преступления обвиняется 60-летний житель Нижнесергинского района.