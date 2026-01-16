В США опознали останки юноши, таинственно исчезнувшего 60 лет назад

По данным офиса шерифа, Коул исчез из дома родственников в городе Филмор, куда он приехал из Сан-Диего в поисках работы и временного жилья. Следствие с самого начала исходило из версии насильственной смерти, а основным подозреваемым считался сводный брат юноши. Тем не менее на протяжении десятилетий правоохранительным органам не удавалось обнаружить ни вещественных доказательств, ни место преступления, ни тело пропавшего.