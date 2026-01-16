На Украине стали жарить кирпичи, чтобы согреть помещение

В Киеве на фоне энергетического кризиса для кирпичей нашли новое применение.
В условиях перебоев с электроэнергией на Украине жители придумывают альтернативные способы обогрева жилья. Один из таких методов продемонстрировал киевлянин, который разогрел на сковородке кирпичи. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.
«В Киеве жарят кирпичи», — описал ситуацию Стешин в своем telegram-канале. Журналист опубликовал скриншот записи из соцсетей, на которой видно, как на сковородах разложены камни и кирпичи. В подписи к изображению написано: «Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, подходит только для газовых плит».
В Киеве ранее были введены аварийные отключения электроэнергии. Поводом для таких мер стали вывод из строя двух крупных теплоэлектроцентралей и значительная перегрузка энергосетей. В результате при морозе до минус 16 градусов без электроснабжения и отопления остались тысячи жителей города.
Ранее российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Так ВС РФ ответили на атаки украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам. О причинах энергетического кризиса в столице Украины и возможных сроках его решения — в материале URA.RU.