В Минусинском районе задержали водителя, устроившего смертельное ДТП

По данным МВД, виновником аварии стал водитель автомобиля «Форд». Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, он понял, что не успевает завершить манёвр. Пытаясь вернуться на свою полосу, автомобилист допустил столкновение с легковой «Тойотой». От удара машину вынесло на встречную полосу — прямо под колёса школьного автобуса.