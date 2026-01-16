В Минусинском районе задержали водителя, устроившего смертельное ДТП

В Минусинском районе полицейские задержали 33‑летнего водителя, подозреваемого в причастности к серьёзной аварии со школьным автобусом. ДТП произошло накануне на 35‑м километре автодороги «Саяны».
По данным МВД, виновником аварии стал водитель автомобиля «Форд». Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, он понял, что не успевает завершить манёвр. Пытаясь вернуться на свою полосу, автомобилист допустил столкновение с легковой «Тойотой». От удара машину вынесло на встречную полосу — прямо под колёса школьного автобуса.
Напомним, что женщина‑водитель «Тойоты» 1987 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи. В автобусе находились 15 человек — 13 школьников и один сопровождающий. Троим несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако в течение суток сотрудники минусинской полиции совместно с коллегами из Республики Хакасия установили его автомобиль и задержали подозреваемого.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его автомобиль изъят и помещён на спецстоянку. Расследование продолжается.