Маршрут Усольцевых: таёжник в точности восстановил путь пропавшей семьи

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых, отправившейся в однодневный поход 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, продолжает будоражить общественность. Более тысячи волонтеров, две недели активных поисков — и ни одной зацепки. Куда могли пропасть Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина в, казалось бы, популярном у туристов месте? Ответ, возможно, кроется в нюансах маршрута. Депутат Законодательного собрания края, опытный турист и непосредственный участник поисков Алексей Кулеш в эксклюзивной беседе с aif.ru обозначил ключевую, по его мнению, локацию трагедии.
Почему Мальвинка отпадает? «Заблудиться там негде».
Изначально в информационном поле фигурировали два возможных направления, которые могли выбрать Усольцевы: скальные выступы, неофициально названные Буратинка и Мальвинка. Кулеш, лично побывавший в районе, категоричен: версия с Мальвинкой практически несостоятельна.
«Там практически невозможно потеряться: тропа прямая, очень простая и вся промаркирована краской. Она упирается в скальный маршрут, который не имеет выхода на плато. То есть заблудиться там негде: дошел до скалы, развернулся и пошел обратно», — делится наблюдениями депутат.
Этот аргумент логично объясняет, почему поиски в районе Мальвинки не были масштабными. Маршрут предельно прост и не таит в себе опасностей для опытного туриста, не говоря уже о том, чтобы бесследно исчезнуть всей семьей.
Ловушка у Буратинки: сложный рельеф и открытое плато.
Если путь к Мальвинке — это легкая прогулка, то маршрут в районе Буратинки — это уже серьезное испытание. Именно здесь, по словам Кулеша, и стоит искать разгадку. Сюда же, к скале Буратинка, по свидетельствам очевидцев, и направлялась семья.
«Там маршрут гораздо сложнее, с большими перепадами высот и выходом на открытое скальное плато. И там действительно можно и заблудиться, и получить травму», — подытоживает Кулеш.
Именно сочетание факторов — сложный рельеф, риск схода с тропы и опасность падения с высоты на открытом плато — делает эту версию основной. В таких условиях даже небольшая ошибка в навигации или неверный шаг могли привести к трагическим последствиям, которые пока скрыты от поисковиков.
Почему поиски остановлены? «Метровый слой снега».
Один из главных вопросов, который волнует всех, — почему активные поиски прекращены, если семья так и не найдена? Алексей Кулеш дает исчерпывающий и горький ответ, диктуемый суровой сибирской реальностью.
«Сейчас поисковые работы не ведутся. Это и невозможно: лежит метровый слой снега, а местами и глубже. Там бывают только редкие туристы и дикие животные», — констатирует он.
Природа взяла паузу, похоронив под снежным покровом все возможные улики. Любые наземные работы сейчас бесполезны и опасны для самих спасателей. Это означает, что новые активные попытки найти следы Усольцевых могут возобновиться только с приходом весны и таянием снега.
Что дальше? Версии следствия и мучительное ожидание.
На сегодняшний день местонахождение Сергея, Ирины и Арины Усольцевых остается загадкой. Следственный комитет, как известно, в качестве приоритетной рассматривает версию несчастного случая, что полностью согласуется с оценкой опасности маршрута, данной Алексеем Кулешом. Также в начале расследования проверялись криминальные версии и гипотеза о возможном побеге семьи из-за проблем с бизнесом. Однако отсутствие каких-либо финансовых или цифровых следов, указывающих на подготовку к бегству, делает эти сценарии менее вероятными.
Пока единственным «свидетелем» остается суровая тайга у скалы Буратинка. История семьи Усольцевых — это жесткое напоминание о том, как даже в, казалось бы, освоенных и популярных туристических местах природа может быть безжалостной. И теперь, когда точка возможной трагедии обозначена экспертом предельно четко, родным и близким пропавших остается только ждать весны в надежде, что она принесет если не чудо, то хотя бы ответы.