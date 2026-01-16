Исчезнувшего парня нашли убитым через 60 лет в 3 тысячах км от места пропажи

Исчезновение 19-летнего Рональда Джозефа Коула, пропавшего в Калифорнии в 1965 году, получило неожиданное продолжение спустя почти шесть десятилетий.
Молодой человек пропал в мае 1965 года после приезда в город Филмор, штат Калифорния, где остановился у родственников. Коул прибыл из Сан-Диего в поисках работы и вскоре исчез. По неустановленным причинам официально в розыск его объявили лишь спустя 18 лет, пишет KTLA.
Следствие изначально исходило из версии насильственного преступления. Основным подозреваемым считался сводный брат пропавшего — Дэвид Ла Февер. Однако доказательств его причастности обнаружить не удалось, а сам он на протяжении многих лет отрицал какое-либо участие в судьбе родственника.
Перелом в расследовании произошел в 2024 году. Следователи повторно изучили останки, найденные еще в октябре 1966 года в штате Иллинойс. В ходе экспертизы был выявлен череп с огнестрельным отверстием, что подтвердило версию убийства.
В 2025 году специалисты некоммерческой организации «Проект Доу», занимающейся идентификацией пропавших без вести с помощью ДНК-генеалогии, совместно с отделом по нераскрытым делам полиции Иллинойса установили круг родственников погибшего. В январе официально объявили, что обнаруженные почти 60 лет назад останки принадлежат Рональду Коулу.
Как именно молодой человек оказался более чем в трех тысячах километров от места, где его видели в последний раз, до сих пор неизвестно. Дэвид Ла Февер, в последние годы проживавший в Канаде, умер в 2007 году. Расследование продолжается.
