Газель загорелась в Иркутском районе

IrkutskMedia, 16 января. ДТП с возгоранием произошло сегодня в районе деревни Куда Иркутского района. Как сообщили в дежурных управлениях МЧС по Иркутской области и Госавтоинспекции по региону, на место выехали оперативные службы. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.