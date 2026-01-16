Ричмонд
Газель загорелась в Иркутском районе

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 января. ДТП с возгоранием произошло сегодня в районе деревни Куда Иркутского района. Как сообщили в дежурных управлениях МЧС по Иркутской области и Госавтоинспекции по региону, на место выехали оперативные службы. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее возгорание автомобиля произошло в Иркутске. Как сообщают очевидцы, инцидент зафиксирован в районе Еловой горы под предместьем Рабочее сегодня в 6.30. Подробности возгорания, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Фото взято из группы «ДТП38» в Телеграм (18+).