Силовики прикрыли бордель, работавший в подвале дома российского города

В ходе проверки также была выявлена система круглосуточного видеонаблюдения. Камеры располагались не только в общих зонах, но и в комнатах, где принимали посетителей. Предполагается, что записи могли использоваться не только в целях контроля, но и для последующего давления на клиентов.