Силовики прикрыли бордель, работавший в подвале дома российского города

В Екатеринбурге пресекли работу подпольного борделя, который открылся на месте ранее закрытой вебкам-студии. Администратора заведения задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
О выявлении притона сообщил член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его данным, проверка прошла в помещении, где весной прошлого года уже фиксировалась незаконная деятельность, связанная с онлайн-трансляциями интимного характера. После закрытия студии профиль объекта, по сути, не изменился — комнаты переоборудовали для очного приема клиентов.
Как следует из представленной информации, в подвале были оборудованы помещения для оказания платных сексуальных услуг по низким расценкам — от 4 тысяч рублей. Условия содержания, по словам общественника, находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.
В ходе проверки также была выявлена система круглосуточного видеонаблюдения. Камеры располагались не только в общих зонах, но и в комнатах, где принимали посетителей. Предполагается, что записи могли использоваться не только в целях контроля, но и для последующего давления на клиентов.
Ранее в этом же подвальном помещении, расположенном на пересечении улиц Фрунзе и 8 Марта, правоохранительные органы ликвидировали вебкам-студию. Тогда внутри было оборудовано пять комнат для съемки и трансляции порнографического контента, а во время полицейского визита одна из девушек вела онлайн-сеанс для зарубежной аудитории.
