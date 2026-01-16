Ричмонд
Учительницу уволили за «изгнание демонов» у детей с особенностями развития

В шведском Мальме лишилась работы учительница начальной школы после попытки «исцелять» учеников с особенностями развития, сообщает Aftonbladet.

Инцидент стал известен после анонимного сигнала в администрацию школы о видеозаписях, распространяемых в социальных сетях. На кадрах женщина с бейджем сотрудницы школы обращалась к одному из учеников, заявляя, что он одержим демонами, и читала религиозные тексты с целью «исцеления».

Личность педагога быстро установили. В беседе с полицией она сначала утверждала, что пыталась помочь «одержимым», затем изменила показания, заявив, что видео сгенерированы искусственным интеллектом. Проведенная IT-экспертиза администрации Мальме опровергла это заявление. Учительницу уволили, школа оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их семьям.

Ранее в США, в штате Техас, арестовали 30-летнюю учительницу Мэдисон Джонс и ее 37-летнего сожителя Закэри Дондлингера по обвинению в съемке и распространении детской порнографии. По данным следствия, женщина снимала откровенные сцены с пятилетним ребенком и отправляла их сожителю.

