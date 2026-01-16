Учительницу уволили за «изгнание демонов» у детей с особенностями развития

Инцидент стал известен после анонимного сигнала в администрацию школы о видеозаписях, распространяемых в социальных сетях. На кадрах женщина с бейджем сотрудницы школы обращалась к одному из учеников, заявляя, что он одержим демонами, и читала религиозные тексты с целью «исцеления».