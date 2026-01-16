В Токио произошли массовые перебои в движении поездов

Как отмечается, остановка движения поездов произошла на кольцевой линии Яманотэ — самой загруженной железнодорожной магистрали столицы Японии. Причиной инцидента послужила неисправность в оборудовании электроснабжения. Подчеркивается также, что в настоящее время специалисты компании-оператора JR ведут работы по устранению неполадки, а восстановление работы железнодорожной линии ожидается около 13:00 по местному времени (07:00 мск).
По информации журналистов возле железнодорожных путей около одной из станций ветки было обнаружено возгорание, которое уже ликвидировано. На данный момент не сообщается, связано ли оно с перебоем в электроснабжении.
Прекращение движения на самой загруженной линии японских электричек вызвало массовое скопление пассажиров на станциях по всему городу, передает агентство. В результате не менее семи человек на разных станциях получили необходимость в оказании медицинской помощи прямо на месте — они почувствовали себя плохо из-за толчеи и большого скопления людей. Также из‑за остановки линии Яманотэ операторы нескольких других смежных железнодорожных линий были вынуждены приостановить движение поездов.