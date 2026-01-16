В Токио произошли массовые перебои в движении поездов

Прекращение движения на самой загруженной линии японских электричек вызвало массовое скопление пассажиров на станциях по всему городу, передает агентство. В результате не менее семи человек на разных станциях получили необходимость в оказании медицинской помощи прямо на месте — они почувствовали себя плохо из-за толчеи и большого скопления людей. Также из‑за остановки линии Яманотэ операторы нескольких других смежных железнодорожных линий были вынуждены приостановить движение поездов.