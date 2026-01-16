Последний трип: врач из РФ пережил страшное и был жестоко убит в Таиланде

Страшная новость пришла с популярного курорта Паттайя. В Таиланде нашли мертвым 41-летнего пластического хирурга из Северо-Енисейска Красноярского края Тимофея Борисова.
Медик приехал на отдых в одиночку в середине новогодних каникул и поселился в отеле в элитном районе. Его жизнь оборвалась 8 января, а предварительная версия следствия шокирует своей жестокостью.
Предварительно, Борисова убили спустя несколько часов после того, как он стал свидетелем изнасилования. Вероятно, насильник выследил туриста и попытался таким образом избавиться от свидетеля.
Сейчас семья и друзья собирают средства, чтобы доставить тело врача на родину, и надеются на справедливость.
«Он был добрым, открытым и светлым человеком»: вспоминают однокурсники.
О трагедии общественности поведала однокурсница погибшего Юлия. Она подчеркивает, что Тимофей, которого в дружеском кругу чаще называли Палыч, был человеком с огромным сердцем.
«Мы с однокурсниками все хорошо общаемся и крепко дружим вот уже 19 лет после окончания медакадемии. Он был уважаемым человеком», — рассказала она aif.ru.
По ее словам, последние дни своей жизни Борисов провел в одиночестве.
«В Таиланде он был один. Сейчас ждем окончательное заключение вскрытия и расследование. Надеемся на добросовестность тайской полиции и помощь консульства. Хочется, чтобы нашли и наказали виновных. Мы скорбим, молимся за него и плачем», — с горечью добавила женщина.
«К пациентам с доброй душой»: голос благодарных пациентов.
Боль утраты ощутили не только друзья, но и те, кому Тимофей Борисов вернул здоровье и уверенность.
Его пациентка Елена (имя изменено) в разговоре с aif.ru сообщила, что до сих пор в шоке из-за произошедшего. В последний раз она виделась с хирургом буквально за несколько дней до трагедии, 29 декабря.
«Очень хороший человек был, и к пациентам с доброй душой относился. Это всегда чувствовалось. К своей работе относился всегда ответственно. Все объяснит, разъяснит, разложит по полочкам. Очень любил людей. Я 29 числа у него делала рентген, он участливо относился к пациентам, все объяснял. Да и не только как хирург… Он мне в 2014 году помог… Все говорят, что хороший был человек. Слов нет даже. Очень жаль его», — сказала женщина.
От общей хирургии до пластики: профессиональный путь врача.
Тимофей Борисов был не просто талантливым врачом, но и человеком, стремившимся к развитию. 19 лет назад он окончил Красноярский государственный медуниверситет по специальности «Общая хирургия».
Однако его интерес к помощи людям выходил за рамки первоначальной специализации. Позднее он прошел дополнительные курсы повышения квалификации и успешно переквалифицировался в пластического хирурга.
Этот шаг говорит о постоянном профессиональном росте и желании осваивать новые, востребованные направления медицины, чтобы помогать еще большему числу людей.
Расследование и помощь: что происходит сейчас.
В данный момент обстоятельства смерти российского гражданина выясняют тайские правоохранительные органы. Ключевая версия — связь убийства с тем, что Борисов мог увидеть серьезное преступление.
Это добавляет происшествию особый трагизм: врач погиб, возможно, став жертвой своего случайного присутствия не в то время и не в том месте. Параллельно близкие и коллеги в России организовали сбор средств для транспортировки тела на родину.
История Тимофея Борисова — это суровое напоминание о том, как хрупка жизнь, и о том, что даже в местах, предназначенных для отдыха, важно оставаться бдительным. Мир скорбит вместе с родными и друзьями талантливого врача, чья жизнь была так несправедливо оборвана далеко от дома.