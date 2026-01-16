Последний трип: врач из РФ пережил страшное и был жестоко убит в Таиланде

«Очень хороший человек был, и к пациентам с доброй душой относился. Это всегда чувствовалось. К своей работе относился всегда ответственно. Все объяснит, разъяснит, разложит по полочкам. Очень любил людей. Я 29 числа у него делала рентген, он участливо относился к пациентам, все объяснял. Да и не только как хирург… Он мне в 2014 году помог… Все говорят, что хороший был человек. Слов нет даже. Очень жаль его», — сказала женщина.