Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи отдали мошенникам за минувшие сутки 2 миллиона 393 тысячи рублей

Жители региона продолжают попадаться на давно известные схемы обмана телефонными преступниками.

Источник: Комсомольская правда

В течение дежурной смены сотрудники омской полиции приняли 8 заявлений о совершенных в отношении граждан дистанционных мошенничествах. За последние 24 часа, в результате телефонного обмана, жители Омской области потеряли 2 миллиона 393 тысячи рублей.

По-прежнему самой популярной схемой злоумышленников остается перевод на так называемые безопасные счета. На эту уловку попалась семья, проживающая в Кировском округе — 43-летняя воспитатель детского сада и ее дочь. Аферисты представились работниками сотовой компании и предложили свои услуги по продлению договора. Клюнув на эту банальную уловку мошенников, омички сообщили пришедший код.

Далее ситуация развивалась по классической схеме: якобы вскрытый аккаунт на портале «Госуслуги», утечка персональных данных и необходимость перевода средств на «специальный безопасный» счет. Сумма ущерба составила 107 тысяч рублей. Жертвой аналогичной схемы обмана стала еще одна омичка — 37-летняя медицинская сестра. Потерпевшая перечислила на «безопасный» счет 224 тысячи рублей.