Омичи отдали мошенникам за минувшие сутки 2 миллиона 393 тысячи рублей

В течение дежурной смены сотрудники омской полиции приняли 8 заявлений о совершенных в отношении граждан дистанционных мошенничествах. За последние 24 часа, в результате телефонного обмана, жители Омской области потеряли 2 миллиона 393 тысячи рублей.
По-прежнему самой популярной схемой злоумышленников остается перевод на так называемые безопасные счета. На эту уловку попалась семья, проживающая в Кировском округе — 43-летняя воспитатель детского сада и ее дочь. Аферисты представились работниками сотовой компании и предложили свои услуги по продлению договора. Клюнув на эту банальную уловку мошенников, омички сообщили пришедший код.
Далее ситуация развивалась по классической схеме: якобы вскрытый аккаунт на портале «Госуслуги», утечка персональных данных и необходимость перевода средств на «специальный безопасный» счет. Сумма ущерба составила 107 тысяч рублей. Жертвой аналогичной схемы обмана стала еще одна омичка — 37-летняя медицинская сестра. Потерпевшая перечислила на «безопасный» счет 224 тысячи рублей.