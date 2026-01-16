Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 11 дронов над городами и районами Воронежской области

Прошедшей ночью российская система ПВО успешно отразила атаку украинских дронов на Воронежскую область. Над регионом уничтожили 11 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что сейчас опасность атаки снята, пострадавших и разрушений нет. По его словам, дежурные силы ПВО действовали над пятью районами и двумя городами.

Ранее Life.ru писал, что в Рязани беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку, повредив квартиры на верхних этажах и автомобили у подъезда. Во время атаки раздалось около десяти взрывов, пострадали как минимум четыре квартиры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

