Силы ПВО уничтожили 11 дронов над городами и районами Воронежской области

Глава региона отметил, что сейчас опасность атаки снята, пострадавших и разрушений нет. По его словам, дежурные силы ПВО действовали над пятью районами и двумя городами.
Ранее Life.ru писал, что в Рязани беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку, повредив квартиры на верхних этажах и автомобили у подъезда. Во время атаки раздалось около десяти взрывов, пострадали как минимум четыре квартиры.
