ТАСС: военный суд допросил четверых главных исполнителей теракта в «Крокусе»

Правоохранители считают Фаридуни самым жестоким и хитрым из всех исполнителей теракта, он пристально наблюдал за умирающими людьми, которых расстреливал, собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в «Крокусе», приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также встречал оружие. Все озвученные показания четверых стрелков или их допрос в суде подтверждают, что за теракт организаторы обещали заплатить им 1 млн рублей, а после нападения боевики направились в сторону Украины, где им должны были заплатить эти деньги.