ТАСС: военный суд допросил четверых главных исполнителей теракта в «Крокусе»

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. «В военном суде либо уже допросили, либо огласили письменные показания со стадии предварительного следствия главных фигурантов дела, отказавшихся от допроса, а также для устранения противоречий, четверых стрелков из “Крокуса”: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализода (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. ТАСС). Таким образом, по окончании процесса в совещательной комнате суд должен будет разобраться: где правда, а где ложь в словах подсудимых», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в минувший четверг суд приступил к оглашению письменных показаний одного из трех предполагаемых поставщиков оружия для четверых стрелков в «Крокусе», так как подсудимый отказался отвечать на вопросы гособвинителя, суда или адвокатов потерпевшей по делу стороны.
Оглашать показания пятого фигуранта продолжат уже на следующей неделе.
Кого допросили
Ранее 35-летний Мирзоев заявил в суде, что в момент совершения теракта он понимал, что станет целью для российских правоохранительных органов. Мирзоев подтвердил информацию о том, что перед терактом 27-летний Шамсидин Фаридуни заставлял всех боевиков пить воду из бутылок, в которые незаметно добавлял наркотики.
Объявленный в розыск и находящийся за пределами РФ куратор террористов под псевдонимом Сайфулло приказал Мирзоеву во всем слушаться Фаридуни. Как было установлено в ходе следствия, Сайфулло занимался вербовкой боевиков и инструктировал их, а также определял террористам объекты нападения и подготовил направления для их отхода после расстрела посетителей «Крокус сити холла».
Правоохранители считают Фаридуни самым жестоким и хитрым из всех исполнителей теракта, он пристально наблюдал за умирающими людьми, которых расстреливал, собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в «Крокусе», приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также встречал оружие. Все озвученные показания четверых стрелков или их допрос в суде подтверждают, что за теракт организаторы обещали заплатить им 1 млн рублей, а после нападения боевики направились в сторону Украины, где им должны были заплатить эти деньги.