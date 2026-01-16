20 лет назад Приморье потряс самый страшный пожар 21 века

«Когда бригада подъехала, люди уже начали прыгать вниз с обратной и с главной стороны здания. Тогда у нас на вооружении не было надувных батутов, способных смягчить удары при падении. В ход пошли картонные коробки, которые мы бросали в несколько слоёв. Натягивали баннеры. Пожарная машина всё никак не могла подогнать к зданию лестницу. Началась паника. Пожарного скинули с лестницы, ударили в лицо. Внизу было много подстрекателей, они кричали женщинам: “Прыгайте!”, хотя было понятно, что коробки не спасут. Можно было ещё продержаться. Полиция не успевала отгонять “сочувствующих”», — рассказывает Андрей Переверзев.