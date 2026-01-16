20 лет назад Приморье потряс самый страшный пожар 21 века

Разрушительный пожар в здании ПромстройНИИпроекта на Красного Знамени, 59, унёсший жизни девяти сотрудниц Сбербанка, считается самой страшной трагедией Владивостока начала XXI века. Это случилось ровно 20 лет назад. Люди не могли выбраться из горящего здания: эвакуационные выходы были заблокированы, пожарные лестницы превращены в складские помещения. Пожарные не смогли развернуть выдвижные лестницы из-за заставленной машинами парковки перед зданием. Спасаясь от огня, женщины выпрыгивали из окон и разбивались насмерть. Подробности — в материале vlad.aif.ru.
«Разбивались о картонные коробки».
16 января 2006 года около полудня вспыхнул огонь на лестничном пролёте седьмого этажа ПромстройНИИпроекта, там, где располагалось место для курения. До восьмого этажа пламя долетело за считанные минуты, заставив сотрудников офиса Сбербанка врасплох. Противопожарная безопасность была на нуле — под рукой не оказалось огнетушителей, пожарная сирена не сработала. Запасный выход был завален хламом — кто-то предприимчивый решил так хранить старую документацию. Лифты отключились вместе с электричеством.
Начальник поисково-спасательного отряда Приморской краевой поисково-спасательной службы Андрей Переверзев вспоминает, как работал на этом пожаре молодым специалистом. Всё происходило стремительно, решения принимались в доли секунды.
«Когда бригада подъехала, люди уже начали прыгать вниз с обратной и с главной стороны здания. Тогда у нас на вооружении не было надувных батутов, способных смягчить удары при падении. В ход пошли картонные коробки, которые мы бросали в несколько слоёв. Натягивали баннеры. Пожарная машина всё никак не могла подогнать к зданию лестницу. Началась паника. Пожарного скинули с лестницы, ударили в лицо. Внизу было много подстрекателей, они кричали женщинам: “Прыгайте!”, хотя было понятно, что коробки не спасут. Можно было ещё продержаться. Полиция не успевала отгонять “сочувствующих”», — рассказывает Андрей Переверзев.
Зевак было так много, что перегрузка рядом стоящего виадука могла добавить жертв. К счастью, обошлось.
Тем временем одна за другой с восьмого этажа женщины прыгали вниз. Спасатель помнит, как одной они попытались изменить вектор падения, приняв удар на себя. Девушка получила сильные переломы, после нескольких дней комы пришла в себя.
«Я так и не узнал, как её зовут. О том, что врачи спасли девушку, мне сообщили знакомые на скорой помощи. Так сложились обстоятельства, мы её удержали», — добавляет собеседник. Скорее всего, речь идёт о выжившей Ларисе Захаровой.
Свидетели этого эпизода уверяют: спасатель получил сильные ушибы, куртка и волосы на нём плавились от жидкого металла. Андрей говорит, что за 20 лет работы было много разных трагедий. Но о том пожаре думать до сих пор тяжело.
«Здание было спроектировано так, чтобы не спастись. Выходов не было. Люди остались один на один со стихией», — делится спасатель.
«Пострадавших встречали на лестнице».
Для врача-реаниматолога КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» Савелия Крутикова пожар в здании Сбербанка стал первым в его практике масштабным ЧП.
«Тогда мне было 25 лет, дежурил на скорой подстанции на Луговой. Всё произошло стремительно. Когда на место пожара примчалась наша бригада, всё самое страшное уже произошло: спрыгнувших девушек сняли с козырька здания. Была масса других пострадавших, и всем нужно было оказать первую помощь», — рассказал Савелий Крутиков.
«Мы поднялись наверх с медициной катастроф, со специальным оборудованием. Из задымлённого здания, которое только отбили от огня, встречали на лестнице людей с отравлениями угарным газом, ожогами. Тяжёлых травм не было».
После этой трагедии было много «разборов полётов» в кабинетах начальников. Пришли к выводу, что среди множества бригад — врачей, спасателей, полиции — не было согласованности, каждое ведомство выполняло свои задачи.
«Горький урок извлечён. Правда, ничего подобного по масштабам бедствия в моей практике не было», — отметил Савелий Крутиков.
В результате пожара погибли 9 сотрудниц банка. Самой старшей из них было 59 лет, самой младшей — 24.
Всё вернулось на круги своя?
По делу о трагическом происшествии было осуждено пять человек. Руководителя отделения банка Людмилу Феофанову приговорили к двум годам лишения свободы. Такой же срок получил ответственный инженер административно-хозяйственного отдела банка Виктор Ханников. Их признали виновными по статье о нарушении правил пожарной безопасности, совершённом лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
На 1 год и 10 месяцев был осуждён владелец здания Виктор Марченко. Кроме того, тюремные сроки получили сотрудники государственного пожарного надзора, которые закрывали глаза на нарушения, приведшие к трагедии. Все осуждённые отбыли свои сроки в заключении.
Несколько месяцев после трагического инцидента власти контролировали состояние пожарных проездов ко всем офисным зданиям. Но позже о пожаре забыли, и всё вернулось к обычному состоянию.
В следующий раз о необходимости пожарных проездов заговорили после пожара на 25-м этаже в жилом комплексе «Фрегат-2» на Нейбута в марте 2021 года. Из-за запаркованного двора пожарные машины не смогли проехать к дому — в огне погибли двое детей. Уже через неделю после пожара дворы оказались вновь запаркованными.