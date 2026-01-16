В Ростовской области отразили воздушную атаку

«Накануне вечером с 20.30 мск, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах — Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше