В Ростовской области отразили воздушную атаку

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Воздушная атака отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Накануне вечером с 20.30 мск, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах — Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

