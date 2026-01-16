Ричмонд
Женщина замерзла насмерть возле больницы в Петропавловске

Полиция Северо-Казахстанской области расследует факт смерти пропавшей пожилой женщины — пенсионерка замерзла насмерть возле больницы в Петропавловске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Источник: Nur.kz

Вечером 14 января в полицию поступило заявление о пропаже 75-летней жительницы Петропавловска. Пенсионерка около 13:00 самостоятельно вышла из дома в направлении больницы и не вернулась. Мобильный телефон был отключен, что вызвало опасения о возможной дезориентации женщины.

На розыск были ориентированы сотрудники городского управления, департамента полиции, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовало более 60 человек, но работу осложняла низкая температура воздуха. Были отработаны различные версии исчезновения и проверены места возможного появления, а также изучены записи камер видеонаблюдения. Однако в темное время суток местонахождение пропавшей установить не удалось.

Утром 15 января пожилая женщина была обнаружена участковым инспектором у забора в малопроходимой зоне возле хозяйственного корпуса недалеко от больницы. Женщина находилась в тяжелом состоянии из-за сильного переохлаждения и не могла контактировать. Ее немедленно передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, спасти не удалось.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти женщины, которая числилась пропавшей с вечера 14 января до утра 15 января. Стражи порядка призвали население контролировать самостоятельные перемещения пожилых родственников на улице без связи, особенно если те могут потерять ориентир или связь и не найти дорогу домой.