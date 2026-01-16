Женщина замерзла насмерть возле больницы в Петропавловске

На розыск были ориентированы сотрудники городского управления, департамента полиции, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовало более 60 человек, но работу осложняла низкая температура воздуха. Были отработаны различные версии исчезновения и проверены места возможного появления, а также изучены записи камер видеонаблюдения. Однако в темное время суток местонахождение пропавшей установить не удалось.