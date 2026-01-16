Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре «Игнат»

Ведомство ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.
В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе девятого этажа стоит человек и говорит по телефону. Сотрудники МЧС спасли мужчину.
«Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
«Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту произошедшего», — сообщают в надзорном ведомстве.
Региональная прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности торгового центра, а также законности размещения кафе в нём.