Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре «Игнат»

Ведомство ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.