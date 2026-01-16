Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре «Игнат»

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Пожар в ресторане бизнес-центра «Игнат» во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, проводится проверка, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.

В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе девятого этажа стоит человек и говорит по телефону. Сотрудники МЧС спасли мужчину.

«Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

«Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту произошедшего», — сообщают в надзорном ведомстве.

Региональная прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности торгового центра, а также законности размещения кафе в нём.