«Кишечник поврежден в 4 местах»: небольшая косточка едва не стоила казахстанцу жизни

Врачи городской клинической больницы № 1 спасли 38-летнего мужчину, который поступил в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало, что его тонкий кишечник поврежден в 4 местах, а инфекция распространилась в брюшной полости.
Острая косточка длиной около 3 см, прошедшая через желудок, проколола кишечник, что привело к перфорации и развитию перитонита — острого воспаления брюшины. У пациента также наблюдалась непроходимость кишечника.
Пациенту срочно провели хирургическую операцию в рамках обязательного социального медицинского страхования. Врачи удалили косточку, восстановили поврежденные участки кишечника и очистили брюшную полость. Операция длилась 1,5 часа под общим наркозом.
В настоящее время состояние пациента стабильно, сообщили в фонде.