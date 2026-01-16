Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кишечник поврежден в 4 местах»: небольшая косточка едва не стоила казахстанцу жизни

В Шымкенте успели спасти мужчину, который поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что косточка повредила ему кишечник, сообщает телеканал Otyrar.

Источник: Nur.kz

Врачи городской клинической больницы № 1 спасли 38-летнего мужчину, который поступил в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало, что его тонкий кишечник поврежден в 4 местах, а инфекция распространилась в брюшной полости.

Острая косточка длиной около 3 см, прошедшая через желудок, проколола кишечник, что привело к перфорации и развитию перитонита — острого воспаления брюшины. У пациента также наблюдалась непроходимость кишечника.

Пациенту срочно провели хирургическую операцию в рамках обязательного социального медицинского страхования. Врачи удалили косточку, восстановили поврежденные участки кишечника и очистили брюшную полость. Операция длилась 1,5 часа под общим наркозом.

В настоящее время состояние пациента стабильно, сообщили в фонде.