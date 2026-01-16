У омича на трассе в −40 °C застыла машина

К счастью, машину с включенной аварийной сигнализацией заметили автоинспекторы, патрулировавшие трассу. Они помогли водителю не замерзнуть.
«Автомобиль был отбуксирован патрульным автомобилем до ближайшего теплого гаража в посёлке Голышманово, а водителя свозили на АЗС для приобретения необходимого моторного масла. Сотрудники убедились, что техническая проблема устранена и автомобиль готов к дальнейшей безопасной эксплуатации», — рассказали в ведомстве.
Добавим, судя по датчику в автомобиле, температура на улице составляла −40 °C.