У омича на трассе в −40 °C застыла машина

В сильный мороз омич, возвращавшийся домой с вахты, попал в опасную ситуацию на трассе Тюмень — Омск в Голышмановском округе Тюменской области. Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, из-за сильного мороза в двигателе автомобиля «Ниссан» замерз сапун, поэтому автомобиль дальше ехать не мог.

Источник: SuperOmsk.ru

К счастью, машину с включенной аварийной сигнализацией заметили автоинспекторы, патрулировавшие трассу. Они помогли водителю не замерзнуть.

«Автомобиль был отбуксирован патрульным автомобилем до ближайшего теплого гаража в посёлке Голышманово, а водителя свозили на АЗС для приобретения необходимого моторного масла. Сотрудники убедились, что техническая проблема устранена и автомобиль готов к дальнейшей безопасной эксплуатации», — рассказали в ведомстве.

Добавим, судя по датчику в автомобиле, температура на улице составляла −40 °C.