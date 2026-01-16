У омича на трассе в −40 °C застыла машина

В сильный мороз омич, возвращавшийся домой с вахты, попал в опасную ситуацию на трассе Тюмень — Омск в Голышмановском округе Тюменской области. Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, из-за сильного мороза в двигателе автомобиля «Ниссан» замерз сапун, поэтому автомобиль дальше ехать не мог.