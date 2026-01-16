Семью с ребёнком в заглохшей машине нашли на трассе под Магнитогорском

В условиях экстремальных морозов сотрудники ДПС на трассе «Южноуральск — Магнитогорск» обнаружили семью с ребёнком, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
На 178 километре автодороги полицейские обратили внимание на стоявший на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. В нем оказались супруги с ребёнком, у которых из-за технической неисправности заглох автомобиль.
Во избежание переохлаждения полицейские остановили попутный автомобиль и отправили мать с ребёнком в город, а супруг род присмотром полицейских остался ждать друзей.