Семью с ребёнком в заглохшей машине нашли на трассе под Магнитогорском

В сильные морозы техническая неисправность автомобиля может стать угрозой для жизни.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В условиях экстремальных морозов сотрудники ДПС на трассе «Южноуральск — Магнитогорск» обнаружили семью с ребёнком, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На 178 километре автодороги полицейские обратили внимание на стоявший на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. В нем оказались супруги с ребёнком, у которых из-за технической неисправности заглох автомобиль.

Во избежание переохлаждения полицейские остановили попутный автомобиль и отправили мать с ребёнком в город, а супруг род присмотром полицейских остался ждать друзей.