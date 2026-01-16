Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия и исчез в Тихом океане

По данным сервиса Flightradar, самолёт передавал код 7700 — универсальный сигнал чрезвычайной ситуации, указывающий на серьёзную нештатную обстановку на борту.
F-35A Lightning II состоит на вооружении ВВС США с 2016 года и предназначен для поражения воздушных и наземных целей, в том числе способен нести ядерные боеприпасы. Информации о судьбе экипажа нет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «серьёзно» рассматривает продажу Турции F-35. Он выразил уверенность, что его коллега Реджеп Тайип Эрдоган не применит эти самолёты против Израиля.
