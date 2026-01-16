Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области. БПЛА сбивали с 20:30 вечера 15 января до утра 16 января. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Накануне вечером с 20:30, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах», — написал губернатор в Telegram-канале.

БПЛА уничтожили и подавили в Каменском, Шолоховском, Чертковском, Милютинском, Морозовском и Миллеровском районах. В администрации добавили, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Последствия налёта уточняют.

Этой же ночью над Воронежской областью ПВО сбила 11 дронов. Опасность атаки отменили — разрушений и пострадавших нет. Дежурные силы работали над пятью районами и двумя городами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше