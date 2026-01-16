ПВО отразила атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

«Накануне вечером с 20:30, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах», — написал губернатор в Telegram-канале.
БПЛА уничтожили и подавили в Каменском, Шолоховском, Чертковском, Милютинском, Морозовском и Миллеровском районах. В администрации добавили, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Последствия налёта уточняют.
Этой же ночью над Воронежской областью ПВО сбила 11 дронов. Опасность атаки отменили — разрушений и пострадавших нет. Дежурные силы работали над пятью районами и двумя городами.
