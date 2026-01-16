Юноша под видом девушки издевался над сверстником извращенными методами

В Сингапуре 18-летнего подростка приговорили к 21 месяцу условного срока за многомесячные унижения и вымогательство у знакомого. Об этом сообщает South China Morning Post.
В феврале 2023 года обвиняемый, тогда 15-летний, создал фальшивый аккаунт в соцсети под видом девушки и связался со сверстником. Сначала он планировал розыгрыш, но затем перевел общение в романтическое русло. Жертва поверила в отношения и в течение десяти месяцев выполняла унизительные требования «девушки».
Среди действий — опускание полового органа в масло с перцем чили на две минуты с последующим натиранием солью, питье собственной мочи, мастурбация перед камерой, игра в футбол обнаженным, поджигание волос зажигалкой. Все это снималось на видео.
Обвиняемый угрожал распространить записи среди друзей и родных потерпевшего, а также вымогал деньги. Всего удалось получить 2450 сингапурских долларов (около 150 тысяч рублей по текущему курсу).
Пострадавший обратился в полицию 8 июня 2024 года. Обвиняемого задержали через два дня. Он признал вину в мошенничестве и вымогательстве.
Прокурор отметил, что жертва совершала акты только из-за обмана и веры в романтические отношения — без манипуляции такие поступки он бы не совершил. Судья Кэрол Линг охарактеризовала поведение подсудимого как в высшей степени предосудительное и лишенное всякой эмпатии.
При этом суд учел низкий риск повторения преступления и возможность исправления. Подсудимому назначили условный срок с комендантским часом (ночью дома), 110 часами обязательных работ. Родители внесли залог в 5000 сингапурских долларов (около 306 тысяч рублей) — сумма вернется при соблюдении всех условий и примерном поведении.
Оба подростка не названы в прессе из-за запрета суда на разглашение имен.
