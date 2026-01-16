Юноша под видом девушки издевался над сверстником извращенными методами

В феврале 2023 года обвиняемый, тогда 15-летний, создал фальшивый аккаунт в соцсети под видом девушки и связался со сверстником. Сначала он планировал розыгрыш, но затем перевел общение в романтическое русло. Жертва поверила в отношения и в течение десяти месяцев выполняла унизительные требования «девушки».