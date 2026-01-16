Силы ПВО за ночь сбили 106 украинских дронов над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 106 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 44 вражеских беспилотника уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, семь — над Курской областью.
Кроме того, по 11 БПЛА сбили над Ростовской и Воронежской областями, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями, по одному — над Республикой Крым, а также Орловской и Липецкой областями, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани. Всего над городом было слышно около 10 взрывов.
Около пяти взрывов также было слышно в пригороде Воронежа. Силы противовоздушной обороны утоничтожали дроны ВСУ.