Зеленский пришел в ярость после слов Трампа о преграде к миру

Киев не препятствует мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы США Дональда Трампа о том, что Киев мешает достижению мирных договоренностей.

Киев не препятствует мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы США Дональда Трампа о том, что Киев мешает достижению мирных договоренностей.

«Никогда Украина не была, не будет преградой для мира», — сказал он в ответ на слова Трампа и обвинил Россию. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Продолжая обвинять Москву, он заявил, что затяжному конфликту способствуют удары ВС РФ по объектам на территории Украины.

Накануне американский лидер возложил на Украину ответственность за затягивание конфликта. Отвечая на вопрос, по какой причине боевые действия продолжаются, несмотря на предпринимаемые Вашингтоном дипломатические усилия, тот ответил: «Зеленский». По оценке Трампа, президент России Владимир Путин «готов пойти на соглашение».

Кремль согласился с оценкой Трампа. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия сохраняет открытость в переговорам, в то время как Киев уклоняется от принятия решений.

