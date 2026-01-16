Вымогательство и грабеж на 3 млн тенге в Алматы: спустя год нашли подозреваемого

«Тогда трое злоумышленников, действуя группой, путем угроз и насилия завладели денежными средствами в размере около 3 миллионов тенге. По данному факту было начато досудебное расследование. Двое участников преступления были оперативно задержаны, переданы суду и осуждены. Третий фигурант скрылся и был объявлен в розыск», — сказано в сообщении.