Вымогательство и грабеж на 3 млн тенге в Алматы: спустя год нашли подозреваемого

Полиция Алматы спустя более год нашла мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений — вымогательства и грабежа, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, преступление было совершено в 2024 году.

«Тогда трое злоумышленников, действуя группой, путем угроз и насилия завладели денежными средствами в размере около 3 миллионов тенге. По данному факту было начато досудебное расследование. Двое участников преступления были оперативно задержаны, переданы суду и осуждены. Третий фигурант скрылся и был объявлен в розыск», — сказано в сообщении.

В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого установили. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее полиция Алматы рассказала о задержании женщины, подозреваемой в совершении мошенничества с использованием поддельных электронных чеков.