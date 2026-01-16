Мошенники похитили 14 квартир у умерших россиян

Мошенники искали тех, у кого не был решен вопрос с наследством.
Организованная преступная группа из четырех человек незаконно завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирска и Новосибирской области на сумму свыше 39 млн рублей. Об этом заявили в ГУ МВД России по региону.
Согласно материалам дела, в 2019 году 63-летний житель Новосибирска создал устойчивую преступную группу, в которую вошли трое его знакомых — мужчина и две женщины. Он занимался легализацией жилых помещений, ранее приобретенных преступным путем. Организатор подбирал сведения о квартирах, которые своевременно не были приватизированы, а их владельцы к тому моменту уже умерли, не оставив наследников и не оформив завещания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД на своем сайте.
По версии следствия, лидер группы изготавливал поддельные документы для регистрации права собственности, а его сообщники искали лиц, на которых оформлялось это имущество. В результате, как уточнили в пресс-службе, участники схемы получили в свое распоряжение 14 квартир в Новосибирске и Новосибирском районе, из которых 12 впоследствии были перепроданы. В 2024 году деятельность группы была пресечена, подозреваемые задержаны.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по 29 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по статьям о легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.