Мошенники похитили 14 квартир у умерших россиян

Согласно материалам дела, в 2019 году 63-летний житель Новосибирска создал устойчивую преступную группу, в которую вошли трое его знакомых — мужчина и две женщины. Он занимался легализацией жилых помещений, ранее приобретенных преступным путем. Организатор подбирал сведения о квартирах, которые своевременно не были приватизированы, а их владельцы к тому моменту уже умерли, не оставив наследников и не оформив завещания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД на своем сайте.