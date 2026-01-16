Слюсарь: отражена атака БПЛА в шести районах Ростовской области

В шести районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что воздушная атака фиксировалась накануне вечером с 20:30 мск, минувшей ночью и утром текущего дня в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском и Каменском районах.
По словам главы региона, сведений о пострадавших и повреждениях не поступало, информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону при разборе завалов после украинской беспилотной атаки в одной из квартир обнаружили тело мужчины.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше