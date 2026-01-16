Железнодорожник из Нижнеудинска потерял 2,5 млн рублей, поверив мошенникам с сайта знакомств

Поверив обещаниям высокой доходности, мужчина сделал три перевода, сумма которых в итоге достигла 2,5 миллионов рублей. Чтобы вложить такие средства, ему пришлось взять банковский кредит и занять деньги у родственников под предлогом покупки автомобиля.
Обман раскрылся, когда доступ к инвестиционной платформе внезапно закрыли, а все контакты — и «трейдер», и девушка — перестали отвечать. Только тогда потерпевший обратился в полицию.
Следствие квалифицировало действия злоумышленников по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранители в очередной раз предупреждают: не доверяйте предложениям о «гарантированном» доходе в интернете, особенно от малознакомых людей. Мошенники часто имитируют первые успехи, чтобы завлечь жертву на крупные суммы.