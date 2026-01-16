Иркутские таможенники задержали туристов с алкоголем, валютой и холодным оружием

Турист из Вьетнама пытался провезти станок для изготовления ключей, который он хотел использовать в Якутске. Этот товар также был изъят, и против него завели дело за недекларирование. Было пресечено и две попытки вывоза валюты — 50 тысяч долларов и более 11,5 тысячи долларов.