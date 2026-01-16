Иркутские таможенники задержали туристов с алкоголем, валютой и холодным оружием

Сотрудники таможни аэропорта Иркутска за две недели 2026 года выявили 41 случай административного нарушения законодательства. Пассажиры пытались провезти продукцию животного происхождения без документов, табачные изделия сверх нормы и коммерческие партии товаров под видом личных вещей.
Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе таможни, с 16-летняя сибирячка была задержана с алкогольными напитками, которые были куплены на подарок.
— Также были попытки ввоза потенциально опасных предметов, таких как нож и кастет, из Ташкента и Шанхая. Эти товары были изъяты для дальнейшей экспертизы, — пояснили сотрудники ведомства.
Турист из Вьетнама пытался провезти станок для изготовления ключей, который он хотел использовать в Якутске. Этот товар также был изъят, и против него завели дело за недекларирование. Было пресечено и две попытки вывоза валюты — 50 тысяч долларов и более 11,5 тысячи долларов.